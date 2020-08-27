27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Thiago Silva'ya veda etti

PSG Thiago Silva'ya veda etti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain sözleşmesi sona eren 'ya sosyal medyadan veda etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim imzayı attı... F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim imzayı attı...
Barcelona'dan flaş karar! Messi'nin yerine... Barcelona'dan flaş karar! Messi'nin yerine...
Dünya yıldızına corona virüsü şoku Dünya yıldızına corona virüsü şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör