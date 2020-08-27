27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo'ya Emre Mor şoku! Gol attı ve...

Emre Mor şoku! Golü attı ve...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını 'da, ikinci yarısını ise 'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, 'ya döndü. Genç oyuncu, İspanyol ekibinde ilk maçında golünü attı fakat sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () 2020-2021 sezonu öncesinde , Oviedo'ya karşı oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon kiralık olarak 'a daha sonra 'a giden Emre Mor, geri döndüğü Celta Vigo'da ilk maçında göz doldurdu.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Emre, 29. dakikada sakatlandı.

Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Oscar Garcia Valora, Emre'nin sahada kaldığı süre boyunca çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Eğer 90 dakika veya sezon boyunca 20 maç böyle oynarsa, kalır mı gider mi diye bir tartışma olmaz." dedi.

Valora, "Emre'nin maçtaki performansını beğendim. Sadece topla oynaması değil, bunu zaten iyi yapan bir futbolcu olduğunu biliyoruz, aynı zamanda 2-3 pozisyonda defansif anlamda da takıma yardım etti. Eğer burada kalmak istiyorsa izlemesi gereken yol budur." açıklamasında bulundu.

İspanyol basını da, Emre'nin "sahada kaldığı sürede çok iyi maç çıkardığını ve mükemmel bir gol attığını" yazdı.

Diğer yandan Celta'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk hazırlık maçında yedekten oyuna girdi.

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