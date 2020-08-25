25 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur! Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi

Çalhanoğlu'na büyük onur! Serie A'da...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Milli futbolcumuz , İtalyan Futbolcular Derneği tarafından temmuz ayında Serie A'da en iyi futbolcu seçildi. Çalhanoğlu, pandemi sonrasında Milan'ı sırtlayan kişi olmuştu.

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen 'na büyük onur... Pandemi sonrası gösterdiği performansla Milano ekibinin çıkışında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, İtalyan Futbolcular Derneği tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

TEMMUZ AYINDA 11 GOLE KATKI VERDİ!

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'ya damga vurdu. Yıldız 10 numara, temmuz ayında 5 gol, 6 asistlik performansıyla takımının attığı 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

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