Inter Antonio Conte ile devam ediyor
Serie A ekiplerinden Inter, gelecek sezon da teknik direktör Antonio Conte ile yola devam etme kararı aldı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte'nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.
Basında son günlerde Inter'de Antonio Conte'nin yerine Juventus ve Milan'ın eski hocası Massimiliano Allegri'nin getirileceği yazılıyordu.
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