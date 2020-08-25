25 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter Antonio Conte ile devam ediyor

Inter Conte ile devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Serie A ekiplerinden Inter, gelecek sezon da ile yola devam etme kararı aldı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve Conte'nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter'de 'nin yerine ve Milan'ın eski hocası 'nin getirileceği yazılıyordu.

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