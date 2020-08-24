UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş Finansal Fair Play sözleri!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ardından Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili konuştu. Ceferin, "Finansal Fair Play artık yeterli değil. Rekabeti gözetmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Çok harcayan kulüplerden alıp diğerlerine aktaracağımız bir sistem gerekli" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, PSG ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin arından Finansal Fair Play kurallarının geleeği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
UEFA olarak kazanılan paraların büyük çoğunluğu kulüplere dağıttıklarını belirten Ceferin, "Kazandığımız paranın yüzde 90'ını uluslar federasyonlara ve kulüplere veriyoruz. Daha fazla gelir elde etmeyi arzuluyorum çünkü tüm Avrupa futbolunu ancak bu şekilde geliştirebiliriz. UEFA olarak bu fonları dağıtmazsak 55 üye ülkenin 50'si iflas eder ve o ülkede çocuklar daha fazla futbol oynayamaz." ifadelerini kullandı.
"YENİ SİSTEM GEREKLİ"
Sloven futbol adamı sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA olarak daha fazla gelir elde etmek çok önemli. Futbola daha fazla yatırım gerekiyor ama bunu kurallar ve Finansal Fair Play ile birlikte dengeli rekabeti gözeterek yapmalıyız. Finansal Fair Play artık yeterli değil. Rekabeti gözetmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Çok harcayan kulüplerden alıp diğerlerine aktaracağımız bir sistem gerekli."
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