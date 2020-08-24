24 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Victor Lindelöf'ten cesur hareket! Hırsızı polise teslim etti

Lindelöf'ten cesur hareket! Hırsızın peşinden koştu ve...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Victor Lindelöf, yaşlı kadının çantasını çalan hırsızın peşinden koşup yakaladı ve polise teslim etti.

İsveç'in Vasteras kentinde bu sabah ilginç bir olay yaşandı. Bisikletle seyir halinde olan hırsız, 90 yaşındaki bir kadının çantasını çaldı.

merkezinin sitesinde yer alan bilgiye göre failin peşinden koşan bir kişi, hırsızı yakalayarak polis olay yerine gelene kadar tuttu. Sportbaldet'in verdiği bilgiye göre ise hırsızı yakalayan söz konusu kişi Manchester United'ın yıldızı Victor Lindelöf...

Lindelöf'ün eşi Maja'nın da olaya tanıklık ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İhbarı 10.40'ta alan polisin 10.45'te ilk devriyede olay yerine vardığı ve Lindelöf'ün hırsızı 5 dakika boyunca yerinde tuttuğu kaydediliyor.

Ceferin'den flaş Finansal Fair Play sözleri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mert Çetin'in yeni takımı resmen açıklandı! Mert Çetin'in yeni takımı resmen açıklandı!
Ceferin'den flaş Finansal Fair Play sözleri! Ceferin'den flaş Finansal Fair Play sözleri!
''La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim ''La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör