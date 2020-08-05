05 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mert Çetin Hellas Verona'da!

Sağlık kontrolünden geçti! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen , satın alma opsiyonuyla 'ya kiralandı. 23 yaşındaki stoper, Verona için sağlık kontrolünden geçti.

İtalya Serie A ekiplerinden FC, milli futbolcu 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve başkent ekibinde yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.

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