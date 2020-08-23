Onyekuru 45 dakika sahada kaldı! Monaco kazanamadı
Fransa Lique 1'de Monaco sahasında Reims'i ağırladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 45 dakika sahada kalan Onyekuru'nun çok etkiliği olamadığı karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ligue 1'de 2020-21 sezonu bu hafta başladı. Açılış haftasında Monaco sahasında Reims'i konuk etti.
Konuk ekip Reims golü erken buldu. Henüz 5. dakikada Boulaye Dia takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 21'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan El Bilal Toure skoru 2-0'a taşıdı.
Reims karşısında üst üste gelen gollerle sarsılan Monaco ilk yarının son anlarında farkı bire indirdi. Axel Disasi'nin duraklamalarda gelen golüyle skor 2-1'e gelirken Reims soyunma odasına önde girdi.
Karşılaşmada sonucu tayin eden gol 55. dakikada geldi. Golovin'in asistinde topu filelerle buluşturan Benoit Badiashile Monaco'yu beraberliğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Reims ile 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da sezona bir puanla başladı.
Öte yandan Monaco'da Henry Onyekuru maça ilk 11'de başlarken Nijeryalı futbolcu ikinci yarının başında yerini Sofiane Diop'a devretti.
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