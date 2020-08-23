23 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Onyekuru 45 dakika sahada kaldı! Monaco kazanamadı

Onyekuru 45 dakika sahada kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

Fransa Lique 1'de sahasında Reims'i ağırladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 45 dakika sahada kalan 'nun çok etkiliği olamadığı karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ligue 1'de 2020-21 sezonu bu hafta başladı. Açılış haftasında sahasında Reims'i konuk etti.
Konuk ekip Reims golü erken buldu. Henüz 5. dakikada Boulaye Dia takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 21'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan El Bilal Toure skoru 2-0'a taşıdı.

Reims karşısında üst üste gelen gollerle sarsılan Monaco ilk yarının son anlarında farkı bire indirdi. Axel Disasi'nin duraklamalarda gelen golüyle skor 2-1'e gelirken Reims soyunma odasına önde girdi.


Karşılaşmada sonucu tayin eden gol 55. dakikada geldi. Golovin'in asistinde topu filelerle buluşturan Benoit Badiashile Monaco'yu beraberliğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Reims ile 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da sezona bir puanla başladı.

Öte yandan Monaco'da Henry maça ilk 11'de başlarken Nijeryalı futbolcu ikinci yarının başında yerini Sofiane Diop'a devretti.

Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

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