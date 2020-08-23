Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lille sahasında Rennes'i konuk etti. 2 kırmızı kart ve 2 golün olduğu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmada Lille'in golünü 40. dakikada Jonathan Bamba, Rennes'in golünü ise 74. dakikada Da Silva attı. Mücadelede 35. dakikada Rennes'ten Boey ve 43. dakikada Lille'den Mandava direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna girdi.

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