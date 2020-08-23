23 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

Lille ve Rennes yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

1'in ilk haftasında sahasında Rennes'i konuk etti. 2 ve 2 golün olduğu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

1'in ilk haftasında , ve 'ın formasını giydiği , sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmada Lille'in golünü 40. dakikada Jonathan Bamba, Rennes'in golünü ise 74. dakikada Da Silva attı. Mücadelede 35. dakikada Rennes'ten Boey ve 43. dakikada Lille'den Mandava direkt görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna girdi.

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