26 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Ben Chilwell'i kadrosuna kattı!

Chelsea'den dev takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

ekiplerinden , 'den Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını açıkladı. Maviler, İngiliz sol bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chilwell'in bonservisi konusunda ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre , sol bek mevkisinde görev alan Ben Chilwell'in bonservisi için Leicester City'ye 45-50 milyon sterlin arası bir ödeme yapacak.

İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, altyapısından yetiştiği Leicester City formasıyla 123 karşılaşmada 4 gole imza attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille'den Arkadaşlık paylaşımı! Lille'den "Arkadaşlık" paylaşımı!
Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı! Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!
İspanya'da Messi çılgınlığı! Barça taraftarı sokağa döküldü İspanya'da Messi çılgınlığı! Barça taraftarı sokağa döküldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör