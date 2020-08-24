Lewandowski tarihe geçti
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih formasıyla mücadele ettiği 3 kulvarda da (Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi) hem şampiyonluk hem de gol krallığı ipini göğüsleyerek inanılması güç bir istatistiğe imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak harika geçirdiği sezonu iyi de noktalayan Bayern Münih'de forvet Lewandowski harika bir sezon geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern Münih'in yer aldığı 3 turnuvayı da gol kralı olarak tamamladı. Lewa, Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Almanya Kupası'nda ise 6 gole imza attı. Lewandowski, toplamda ise 46 maçta 55 gol 9 asistlik bir performans gösterdi.
Öte yandan Bayern Münih, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanırken de Bundesliga ve Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bavyera ekibi, 2013'ün ardından bir kez daha 3 kupayı birden müzesine götürdü. Avrupa'da iki farklı sezonda bunu başarabilen diğer ekip Barcelona.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama