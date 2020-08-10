10 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı!

Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'de yaprak dökümü sürüyor. Willian ile yollarını ayıran Chelsea, son olarak yıldız futbolcusu ile de yollarını ayırdığını açıkladı.

ekiplerinden 'de yaprak dökümü sürüyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Willan ile yolarını ayıran Chelsea, bir başka yıldızı ile de yollarını ayırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuya teşekkür eden Chelsea'nin iki yıldız futbolcunun yerini nasıl dolduracağı merak konusu oldu.

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