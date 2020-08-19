19 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

'da Bayern Münih hezimetinin ardından radikal karar alınacağını açıklayan kulüp başkanı Bartomeu, 'den boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı 'ın getirildiği açıkladı.

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından ile yollarını ayıran 'da yeni teknik direktör açıklandı.

Katalan ekibi, efsane kaptanlardan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İSTİFA ETMİYORUM"
"İstifa etmeme kararı aldım çünkü La Liga 5 haftaya başlıyor. İstifa etmek en kolayı olurdu."

KARARLARI MESSI Mİ VERİYOR?
"Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm."

"MESSI TAKIMDA KALACAK"
Messi takımda kalacak. Koeman ona güveniyor ve takımı onun etrafında kurmak istiyor. Messi kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor. Onunla ve babasıyla sürekli görüşüyorum.

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