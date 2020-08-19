Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Barcelona'da Bayern Münih hezimetinin ardından radikal karar alınacağını açıklayan kulüp başkanı Bartomeu, Quique Setien'den boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı Ronald Koeman'ın getirildiği açıkladı.

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı.

Katalan ekibi, efsane kaptanlardan Ronald Koeman ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İSTİFA ETMİYORUM"

"İstifa etmeme kararı aldım çünkü La Liga 5 haftaya başlıyor. İstifa etmek en kolayı olurdu."

KARARLARI MESSI Mİ VERİYOR?

"Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm."

"MESSI TAKIMDA KALACAK"

Messi takımda kalacak. Koeman ona güveniyor ve takımı onun etrafında kurmak istiyor. Messi kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor. Onunla ve babasıyla sürekli görüşüyorum.

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