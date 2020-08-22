22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City Ozan Kabak'ı gündemine aldı!

Çağlar'ın yanına bir Türk daha! Hedefteki isim...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

'nün de formasını giydiği, ekiplerinden için flaş bir iddia ortaya atıldı. Stoper bölgesine yapmak isteyen İngiliz temsilcisi, gündemine 'de forma giyen 'ı aldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi'ni 62 puanla 5. sırada tamamlayan çin flaş bir iddiası ortaya atıldı.

'in haberine göre İngiliz ekibi, 'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı. 'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın 'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, 'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.

Tarihi transfer harekatı! Aynı takımda buluşuyorlar haberin devamı

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