Leicester City Ozan Kabak'ı gündemine aldı!
Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği, Premier Lig ekiplerinden Leicester City için flaş bir iddia ortaya atıldı. Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen İngiliz temsilcisi, gündemine Schalke'de forma giyen Ozan Kabak'ı aldı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Ligi'ni 62 puanla 5. sırada tamamlayan Leicester City çin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı. Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.
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