22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bordeaux 0-0 Nantes | MAÇ SONUCU

Fransa'da 'sessiz' açılış!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

1'de 2020-2021 sezonu - maçıyla başladı. Açılış karşılaşmasında gol sesi çıkmadı maç 0-0 bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Corona virüsü nedeniyle 2019-2020 sezonunun tamamlanmadan tescil edildiği 1'de 2020-2021 sezonu resmen başladı.

Sezonun açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.

Ev sahibi Bordeaux'da Mehdi Zerkane 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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