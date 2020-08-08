David Silva'nın yeni takımı belli oldu!
Bir dönem Galatasaray'ında transfer listesinden yer alan David Silva'nın yeni takımı belli oldu. İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol orta saha Lazio ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile bu sezon sözleşmesi sona erdiği için pek çok takımın transfer listesine giren David Silva'nın yeni adresi netleşti.
10 numara arayışındaki Galatasaray'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız, Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Silva, Lazio ile 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar kazanacak.
Tarafların tüm konularda anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.
Kariyerine Valencia altyapısında başlayan David Silva, Eibar ve Celta Vigo formaları giydikten sonra 2010 yılında Manchester City'e transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını da 125 kez terletti.
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