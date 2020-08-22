22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bomba transfer iddiası! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor

Tarihi transfer harekatı! Aynı takımda buluşuyorlar
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 8-2'lik Bayern Münih hezimetinden sonra takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi için bomba transfer iddiası ortaya atıldı. Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Juventus'un, 2 süper starı takımda buluşturmayı hayal ettiği yazıldı.

Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.

"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"

"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.

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