Bomba transfer iddiası! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 8-2'lik Bayern Münih hezimetinden sonra takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi için bomba transfer iddiası ortaya atıldı. Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Juventus'un, 2 süper starı takımda buluşturmayı hayal ettiği yazıldı.
Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.
"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"
"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama