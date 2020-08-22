22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kavgaya karışan Harry Maguire serbest bırakıldı!

Maguire için karar verildi! Kavgaya karışmıştı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Manchester United'ın oyuncusu Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos adasında karıştığı nedeniyle gözaltına alınmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, mahkemeye çıkarılan Harry Maguire'in hakkındaki suçlamaları reddettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

İngiltere'ye dönmesine izin verilen Maguire, avukatının temsiliyle 25 Ağustos Salı günü yeniden yargılanacak. 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya itham edilen suçlamalara ilişkin bilgi verilmedi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, tatilini Mikonos'ta geçiren Maguire, kardeşi ve arkadaşlarıyla barda eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle etmiş ve şikayet üzerine gelen polis memurlarından kaçtı. Yakalanmalarının ardından polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle Maguire ve diğer iki şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

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