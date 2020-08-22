22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lille - Rennes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

1. Ligi'nde heyecan başlıyor. , ve 'in formasını giydiği ile Rennes karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

' Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk gün maçlarında, ile Rennes karşı karşıya gelecek. Ligue 1'de ilk hafta maçında , Mehmet ve 'ın takımı Lille'in maçını birçok Türk futbolsever takip etmek istiyor.

Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Lille, yaz döneminde forvet bölgesindeki açığını 'tan Burak Yılmaz'ı transfer ederek kapattı. Yıldız futbolcunun bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Mücadele öncesi iki takım da neredeyse tam kadro sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte Timothy Weah'ın durumu şüpheli. Rennes'de ise sakat oyuncu yok.

LILLE - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz

Rennes: Mendy, Traore, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Camavinga, Bourigeaud, Martin, Raphinha, Niang, Terrier

LILLE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Rennes maçı bu akşam saat 22:00'da Bein sports 3'te canlı yayınlanacak.

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