Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde heyecan başlıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Rennes karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa' Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk gün maçlarında, Lille ile Rennes karşı karşıya gelecek. Ligue 1'de ilk hafta maçında Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille'in maçını birçok Türk futbolsever takip etmek istiyor.
Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Lille, yaz transfer döneminde forvet bölgesindeki açığını Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer ederek kapattı. Yıldız futbolcunun bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Mücadele öncesi iki takım da neredeyse tam kadro sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte Timothy Weah'ın durumu şüpheli. Rennes'de ise sakat oyuncu yok.
LILLE - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz
Rennes: Mendy, Traore, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Camavinga, Bourigeaud, Martin, Raphinha, Niang, Terrier
LILLE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Rennes maçı bu akşam saat 22:00'da Bein sports 3'te canlı yayınlanacak.
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