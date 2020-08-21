21 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu

Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Türkiye'de Karabükspor ve ardından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Igor , 'ten ayrıldı ve 'un yeni teknik direktörü 'nun yardımcısı oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese ve ardından 'te çalışan Teknik Direktör Igor , takımdan ayrıldı ve 'un yeni teknik direktörü 'nun resmen yardımcısı oldu. Geçtiğimiz hafta dedikodusu çıkan haberlerin ardından bugün Hırvat ekibi Hajduk Split, Teknik Direktör Tudor'un görevinden ayrılarak yeni evinin Juventus olduğunu açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Monaco'da corona virüsü şoku! Monaco'da corona virüsü şoku!
İspanya'da milli takım değişime gidiyor! İspanya'da milli takım değişime gidiyor!
Gomis yere yıkıldı! Maçta korkutan anlar Gomis yere yıkıldı! Maçta korkutan anlar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör