04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Dybala sezonun en iyisi!

Dybala sezonun en iyisi!
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen 'un başarılı futbolcusu sezonun en değerli futbolcusu seçildi. Arjantinli yıldız bu sezon toplamda çıktığı 45 karşılaşmada 17 gol 10 asist üretti.

'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) forması giyen seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde, ligde ve kupa müsabakalarında oynayan oyuncuların istatistik bilgilerine dayanarak seçilen MVP'ler açıklandı.

Açıklamaya göre Arjantinli Dybala sezonun en iyi futbolcusu seçilirken, en iyi kaleci takım arkadaşı Wojciech Szczesny, en iyi defans Interli Stefan De Vrij, en iyi orta saha Atalantalı Alejandro Gomez, en iyi forvet Laziolu Ciro Immobile ve sezonun en iyi genç futbolcusu Dejan Kulusevski oldu.

Oyuncuların 2020-2021 sezonu başlarken ödüllerini alacakları belirtildi.

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