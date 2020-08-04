Dybala sezonun en iyisi!
İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Juventus'un başarılı futbolcusu Paulo Dybala sezonun en değerli futbolcusu seçildi. Arjantinli yıldız bu sezon toplamda çıktığı 45 karşılaşmada 17 gol 10 asist üretti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Juventus forması giyen Paulo Dybala seçildi.
Serie A'nın internet sitesinde, ligde ve kupa müsabakalarında oynayan oyuncuların istatistik bilgilerine dayanarak seçilen MVP'ler açıklandı.
Açıklamaya göre Arjantinli Dybala sezonun en iyi futbolcusu seçilirken, en iyi kaleci takım arkadaşı Wojciech Szczesny, en iyi defans Interli Stefan De Vrij, en iyi orta saha Atalantalı Alejandro Gomez, en iyi forvet Laziolu Ciro Immobile ve sezonun en iyi genç futbolcusu Dejan Kulusevski oldu.
Oyuncuların 2020-2021 sezonu başlarken ödüllerini alacakları belirtildi.
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