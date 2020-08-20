20 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bafetimbi Gomis yine korkuttu! Fenalaşarak yerde kaldı

Gomis yere yıkıldı! Maçta korkutan anlar
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Kariyerini 'ın Al Hilal takımında sürdüren Fransız golcü Bafetimbi , ile oynanan maçın 12. dakikasında fenalaşarak yerde kaldı. Tecrübeli forvet, daha önce 'ın ile oynadığı maçta ve Fransa Milli Takımı'nın idmanında da aynı sağlık sorununu yaşamıştı.

'ın eski forveti Bafetimbi , Al Hilal'in ile oynadığı karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaşarak yere yıkıldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği 35 yaşındaki forvet, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

Vazovagal Senkop hastalığına sahip olan Bafetimbi Gomis, daha önceki yıllarda da sahada benzer problemler yaşamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ile oynadığı maçta ve Fransa Milli Takımı'nın idmanında da aynı sağlık sorununu yaşamıştı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa şuur kaybına verilen isimdir. Bu bayılmaya birçok farklı şey etki edebilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik atak veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri, anemi ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği yani genetik olduğu düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Çoğu çok kısa süren bayılmalarda bayılan kişi çoğunlukla kısa süre içinde kendini toparlar.

Gomis yine korkuttu! Fenalaşarak yerde kaldı

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