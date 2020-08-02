İtalya Serie A'nın 38. haftasında Sassuolo, sahasında Udinese'yi konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Udinese karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches, Mert Müldür, Pedro Obiang oynayamayacak. Udinese'de ise Rolando Mandragora, Mato Jajalo ve Bram Nuytinck bu maçta forma giyemeyecek.

SASSUOLO-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Udinese maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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