20 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da milli takım değişime gidiyor! Luis Enrique...

İspanya'da milli takım değişime gidiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Almanya ve Ukrayna ile oynanacak maçlar için açıkladığı kadroda genç isimlere yer verdi.

İspanyol basınının "'da devrim" diye tanımladığı kadroda, kalede Unia Simon (Athletic Bilbao), savunmada Eric Garcia (Manchester City) ve Sergio Reguilon (Sevilla), orta sahada Mikel Merino (Real Sociedad) ve Oscar Rodriguez (Leganes), forvette ise Ansu Fati (Barcelona) ile Ferran Torres (Manchester City) gibi genç isimler yer aldı.

, Milli Takım'da son dönemde sıkça yer alan futbolculardan Jordi Alba, Saul Niguez, İsco ve Alvaro Morata'yı bu kez kadro dışı bırakırken, ile Sergio Busquets'i tutmayı tercih etti.

Düzenlediği basın toplantısında İspanyol teknik adam, kadro seçimiyle ilgili sorulara, "Futbolcu seçerken, takımına, yaşına, geçmiş istatistiklerine bakmıyorum." cevabını verdi.

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