Bafetimbi Gomis yine korkuttu! Fenalaşarak yerde kaldı

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli ile oynanan maçın 12. dakikasında fenalaşarak yerde kaldı. Tecrübeli forvet, daha önce Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ve Fransa Milli Takımı'nın idmanında da aynı sağlık sorununu yaşamıştı.

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