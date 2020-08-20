20 Ağustos 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Bafetimbi Gomis yine korkuttu! Fenalaşarak yerde kaldı
Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli ile oynanan maçın 12. dakikasında fenalaşarak yerde kaldı. Tecrübeli forvet, daha önce Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ve Fransa Milli Takımı'nın idmanında da aynı sağlık sorununu yaşamıştı.
20.08.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
- "Yeni MHK Başkanı'nın Mustafa Çulcu olmasını bekliyorum"
- Beşiktaş için Modeste iddiası
- Fenerbahçe'den Godin Bombası! / A Spor / Sabah Sporu / 19.08.2020
- "Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı"
- Galatasaray'da Seri harekatı
- Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması! "Şartlar oluşursa..."
- Mert Hakan Yandaş: ''Verilen Sözlerin Arkasında Durulması F.Bahçe'yi Seçmemde Etkili Oldu!'' /A Spor
- Mustafa Mandev, Beşiktaş'ın İlgilendiği Forvetleri Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa / 18.08.2020
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama