19 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin'de Max Kruse sakatlandı!

Union Berlin'de Kruse şoku! Maça çıkmadan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Fenerbahçe'den sıkıntılı bir şekilde ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, Union Berlin ile anlaşmıştı. Deneyimli oyuncu, yeni takımında resmi maça çıkmadan sakatlandı.

Union Berlin'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Alman ekibine transfer olan Max Kruse resmi maça çıkmadan sakatlık yaşadı.

Ajansspor'un haberine göre, Union Berlin ile yeni sezona hazırlanan Max Kruse antrenmanda sakatlandı ve çalışmaya devam edemedi.

32 yaşındaki Kruse'nin dün yapılan antrenmanda ayak bileğinden sakatlık geçirdiği ifade edildi. Eğer futbolcu tedaviye olumlu yanıt verirse bu hafta içinde tekrar takıma dönebilecek. Union Berlin ekibi, Cuma veya Cumartesi günü hazırlık maçları yapmayı planlıyor.

SAKATLIK SONRASI AÇIKLAMA!

Max Kruse'den sakatlık sonrası bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Kendimi en geç ilk maç gününe kadar zinde olacak şekilde hazırlayacağıma eminim. Tekrar gol avına çıkacağım merak etmeyin" dedi.

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