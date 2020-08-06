06 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Max Kruse Union Berlin'de

Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Bundesliga ekibi Union , ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

'den ayrılan Alman yıldız 'nin yeni takımı FC Union oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Max Kruse'yi transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Union Berlin tarafından kendisine iletilen teklifi kabul etti.

"YENİDEN BUNDESLIGA'YA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yeniden Bundesliga'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kruse, "Union Berlin gibi son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden iyi bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kulübün beni ikna etmesi ve benim için mücadele etmesi çok önemliydi. Yöneticiler ile yaptığım görüşme sırasında kendimi çok rahat hissettim ve bu yüzden Union Berlin'i seçtim" dedi.

İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için İstanbul'da haberin devamı

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