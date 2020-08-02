İtalya Serie A'nın 38. haftasında Genoa, sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Genoa ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Genoa'da Ivan Radovanovic, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata bu maçta forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla ve Alan Empereur oynayamayacak.

GENOA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa - Hellas Verona maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER