Demba Ba'dan Uygur Türkleri için destek çağrısı!
Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir'in forveti Demba Ba, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına maruz kalan Uygur Türklerini tüm dünyanın desteklemesi yönünde çağrıda bulundu.
BBC'ye röportaj veren 35 yaşındaki futbolcu, dünyanın bu bölgedeki Müslümanların yaşadığı baskı ve zulümlere karşı sessiz kalmasına ilişkin eleştiride bulunarak, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum. Dünyanın geri kalanının Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz?" dedi.
"AYAĞA KALKARSAK, İNSANLAR DA BİZİMLE AYAĞA KALKAR"
Uygur Türklerini desteklemek amacıyla futbolcuların bir çatı altında birleşmesi gerektiğini belirten Demba Ba, "Futbolcuların bir araya gelebilmesi ve bunun hakkında konuşabilmeleri için bir şeyler düzenlemem gerekiyor, çünkü bir çoğu bu konulara girmek istemiyor. Müslüman, Budist, Hristiyan veya herhangi bir inanç olsun, adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Sporcular olarak, bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz var. Bir araya gelip konuşursak işler değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar da bizimle ayağa kalkar." değerlendirmesinde bulundu.
ARSENAL, MESUT ÖZİL'E DESTEK VERMEDİ
Mesut Özil'in Uygur Türklerine destek verdiği mesajın ardından Çin'de ofisi ve restoran zinciri bulunan Arsenal'in futbolcusuna destek çıkmadığını hatırlatan Senegalli futbolcu, "Siyahların hayatı değerlidir' (Black lives matter) hareketi finansal yönden risk taşısaydı gerçekleşmezdi. Arsenal bu hareketi destekledi ama konu Uygur Türkleri olduğu zaman sessiz kaldı. Çünkü ekonomik nedenlerle baskı hissetti. Finansal faydalar olduğunda, bazı insanlar gözlerini kapatır. Para, insanı değerlerden daha önemli hale geldi. Bence kulüpler, oyunculara bu tür konulara dahil olmaması için çok baskı yapıyor ama adaletsizliği kendi gözlerinizle gördüğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz?" ifadelerini kullandı.
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