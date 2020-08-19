19 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Süper Kupa seyircili oynanabilir

Süper Kupa seyircili oynanabilir!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

2020 Süper Kupası'nın seyircili oynatılabileceği açıklandı. Yapılan toplantı sonrası UEFA, süper kupanın seyircili oynanma ihtimalinin olabileceğini duyurdu.

'da 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Covid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Eylül ayında başlayacak milli karşılaşmaların, seyircili oynanması için erken olduğu fakat, 24 Eylül'de oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

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