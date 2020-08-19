UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı teknik adamlar!
UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı teknik direktörler sıralamasına İtalyan ve İspanyol hocalar damga vurdu. Listenin başında kupayı 3'er kez kazanan Trapattoni ve Emery var. İşte detaylar...
İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar defa şampiyonluk yaşadığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.
REKOR EMERY VE TRAPATTONİ'DE
Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.
Emery 2016'da Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.
Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.
İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
AVRUPA DIŞINDA SADECE SIMEONE KAZANDI
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.
KUPA 2'Yİ KAZANANLAR
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörler, ülkeleri ve takımları şöyle:
|Yıl
|Teknik direktör
|Ülkesi
|Takımı
|1972
|Bill Nicholson
|İngiltere
|Tottenham
|1973
|Bill Shankly
|İskoçya
|Liverpool
|1974
|Wiel Coerver
|Hollanda
|Feyenoord
|1975
|Hennes Weisweiler
|Almanya
|B. Mönchengladbach
|1976
|Bob Paisley
|İngiltere
|Liverpool
|1977
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Juventus
|1978
|Kees Rijvers
|Hollanda
|PSV Eindhoven
|1979
|Udo Lattek
|Almanya
|B. Mönchengladbach
|1980
|Freidel Rausch
|Almanya
|Eintracht Frankfurt
|1981
|Bobby Robson
|İngiltere
|Ipswich Town
|1982
|Sven Goran Eriksson
|İsveç
|Göteborg
|1983
|Paul van Himst
|Belçika
|Anderlecht
|1984
|Keith Burkinshaw
|İngiltere
|Tottenham
|1985
|Luis Malowny
|İspanya
|Real Madrid
|1986
|Luis Malowny
|İspanya
|Real Madrid
|1987
|Gunder Bengtsson
|İsveç
|Göteborg
|1988
|Erich Ribbeck
|Almanya
|Bayer Leverkusen
|1989
|Ottavio Bianchi
|İtalya
|Napoli
|1990
|Dino Zoff
|İtalya
|Juventus
|1991
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Inter
|1992
|Louis van Gaal
|Hollanda
|Ajax
|1993
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Juventus
|1994
|Giampiero Marini
|İtalya
|Inter
|1995
|Nevio Scala
|İtalya
|Parma
|1996
|Franz Beckanbauer
|Almanya
|Bayern Münih
|1997
|Huub Stevens
|Hollanda
|Schalke 04
|1998
|Luigi Simoni
|İtalya
|Inter
|1999
|Alberto Malesani
|İtalya
|Parma
|2000
|Fatih Terim
|Türkiye
|Galatasaray
|2001
|Gerard Houllier
|Fransa
|Liverpool
|2002
|Bert van Marwijk
|Hollanda
|Feyenoord
|2003
|Jose Mourinho
|Portekiz
|Porto
|2004
|Rafael Benitez
|İspanya
|Valencia
|2005
|Valeriy Gazzaev
|Rusya
|CSKA Moskova
|2006
|Juande Ramos
|İspanya
|Sevilla
|2007
|Juande Ramos
|İspanya
|Sevilla
|2008
|Dick Advocaat
|Hollanda
|Zenit
|2009
|Mircea Lucescu
|Romanya
|Shakhtar Donetsk
|2010
|Sanchez Flores
|İspanya
|Atletico Madrid
|2011
|Andre Villas Boas
|Portekiz
|Porto
|2012
|Diego Simeone
|Arjantin
|Atletico Madrid
|2013
|Rafael Benitez
|İspanya
|Chelsea
|2014
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2015
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2016
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2017
|Jose Mourinho
|Portekiz
|Manchester United
|2018
|Diego Simeone
|Arjantin
|Atletico Madrid
|2019
|Maurizio Sarri
|İtalya
|Chelsea
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