19 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı teknik adamlar!

UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı teknik adamlar!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2020

UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı teknik direktörler sıralamasına İtalyan ve İspanyol hocalar damga vurdu. Listenin başında kupayı 3'er kez kazanan Trapattoni ve Emery var. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları, 10'ar şampiyonluk yaşayan İspanyol ve İtalyanlar oldu. Trapattoni ve Emery, 3'er kezle Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar olarak öne çıktı - 'in Arjantinli teknik direktörü Simeone, Avrupa dışından bu kupayı kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar defa şampiyonluk yaşadığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

REKOR EMERY VE TRAPATTONİ'DE

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery 2016'da Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

AVRUPA DIŞINDA SADECE SIMEONE KAZANDI

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü , 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.

KUPA 2'Yİ KAZANANLAR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörler, ülkeleri ve takımları şöyle:

YılTeknik direktörÜlkesiTakımı
1972Bill NicholsonİngiltereTottenham
1973Bill ShanklyİskoçyaLiverpool
1974Wiel CoerverHollandaFeyenoord
1975Hennes WeisweilerAlmanyaB. Mönchengladbach
1976Bob PaisleyİngiltereLiverpool
1977Giovanni TrapattoniİtalyaJuventus
1978Kees RijversHollandaPSV Eindhoven
1979Udo LattekAlmanyaB. Mönchengladbach
1980Freidel RauschAlmanyaEintracht Frankfurt
1981Bobby RobsonİngiltereIpswich Town
1982Sven Goran ErikssonİsveçGöteborg
1983Paul van HimstBelçikaAnderlecht
1984Keith BurkinshawİngiltereTottenham
1985Luis MalownyİspanyaReal Madrid
1986Luis MalownyİspanyaReal Madrid
1987Gunder BengtssonİsveçGöteborg
1988Erich RibbeckAlmanyaBayer Leverkusen
1989Ottavio BianchiİtalyaNapoli
1990Dino ZoffİtalyaJuventus
1991Giovanni TrapattoniİtalyaInter
1992Louis van GaalHollandaAjax
1993Giovanni TrapattoniİtalyaJuventus
1994Giampiero MariniİtalyaInter
1995Nevio ScalaİtalyaParma
1996Franz BeckanbauerAlmanyaBayern Münih
1997Huub StevensHollandaSchalke 04
1998Luigi SimoniİtalyaInter
1999Alberto MalesaniİtalyaParma
2000Fatih TerimTürkiyeGalatasaray
2001Gerard HoullierFransaLiverpool
2002Bert van MarwijkHollandaFeyenoord
2003Jose MourinhoPortekizPorto
2004Rafael BenitezİspanyaValencia
2005Valeriy GazzaevRusyaCSKA Moskova
2006Juande RamosİspanyaSevilla
2007Juande RamosİspanyaSevilla
2008Dick AdvocaatHollandaZenit
2009Mircea LucescuRomanyaShakhtar Donetsk
2010Sanchez FloresİspanyaAtletico Madrid
2011Andre Villas BoasPortekizPorto
2012Diego SimeoneArjantinAtletico Madrid
2013Rafael BenitezİspanyaChelsea
2014Unai EmeryİspanyaSevilla
2015Unai EmeryİspanyaSevilla
2016Unai EmeryİspanyaSevilla
2017Jose MourinhoPortekizManchester United
2018Diego SimeoneArjantinAtletico Madrid
2019Maurizio SarriİtalyaChelsea
Fuat Çapa: Thiam'ın fizik gücü çok yüksek
Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yollarını ayırdı!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırdı! Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırdı!
Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu
TFF 1 .Lig'den Fransa'ya! Genç yıldız imzayı attı... TFF 1 .Lig'den Fransa'ya! Genç yıldız imzayı attı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör