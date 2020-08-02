İtalya Serie A'nın 38. haftasında Lecce, sahasında Parma'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lecce-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Lecce ile Parma karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Lecce'de Luca Rossettini, Alessandro Deiola, Nehuén Paz bu maçta forma giyemeyecek. Parma'da ise Andreas Cornelius, Hernani, Gastón Brugman ve Juraj Kucka oynayamayacak.

LECCE-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Parma maçı bu akşam 21:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER