01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eski Galatasaraylı Harry Kewell Oldham Athletic teknik direktörü oldu!

İşte Kewell'ın yeni takımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Bir dönem Galatasaray forması giyen , (4. Lig) ekiplerinden 'in yeni menajeri oldu.

Bir dönem Galatasaray'da futbolculuk yapan Avusturalyalı , (4. Lig) ekiplerinden 'in yeni teknik direktörü oldu. Harry Kewell 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor. Kewell, "Oldham Athletic'in projesi için heyecanlıyım. Bize sadece biraz zaman gerek" ifadesini kullandı.
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