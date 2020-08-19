Roma Milik transferi için Cengiz'i Napoli'ye gönderme kararı verdi
İtalya Serie A'da Roma takımında forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor. Başkent ekibi Milik transferi için Napoli'ye Cengiz Ünder ve 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Gattuso'nun ısrarla istediği Cengiz için İtalyan basını bu anlaşmanın gerçekleşeceğini iddia etti.
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adım adım Napoli'ye transfer oluyor. Bu sezon başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan yıldız ismle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 15 milyon Euro artı Cengiz Ünder karşılığında Napoli'den Arkadiusz Milik'i kadrosuna katacak. 23 yaşındaki milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A'da forma giydiği 18 maçta 3 gol kaydetti. Genç yıldızın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...
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