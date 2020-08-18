18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yollarını ayırdı!

Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

ekiplerinden , sportif direktörlüğünü yapan eski futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

'da şampiyonluğu 'e kaptıran , 'e 8-2 yenilip tarihinin en ağır yenilgisini alınca sportif direktör ile yollarını ayırdı.
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