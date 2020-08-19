Aboubakar Saint-Etienne yolunda
Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası forvet rotasyonunda Marega, Tiquinho ve Ze Luis'in arkasına düşen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar eski formuna dönmek istiyor. Kamerunlu forvet için Fransız takımı Saint-Etienne Porto ile görüşmeye başlarken, transferin kısa sürede biteceği iddia edildi.
Portekiz'de Porto forması ile kariyerine devam eden Aboubakar'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Takımda aldığı süre azalan ve sakatlıklarla beraber forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun Saint-Etienne'ye transfer olacağı iddia edildi.
Fransız basınının iddiasına göre; Saint-Etienne 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon avroyu gözden çıkardı.
PORTO SICAK BAKIYOR
Adı sık sık Beşiktaş'la da anılan Kamerunlu forvetin takımı ile olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyor. Porto'nun bu nedenle oyuncudan bonservis geliri kazanabilmek için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto forması ile 10 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama