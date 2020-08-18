18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1'de açılış maçına corona virüsü engeli!

Açılış maçına corona virüsü engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Geçen sezonu corona virüsü nedeniyle tamamlanamayan Fransa Lique 1'de açılış mücadelesi içinde erteleme kararı çıktı. Marsilya ile Saint Etiennne arasında oynanacak karşılaşma Marsiya takımından 3 kişinin pozitif çıkması sonucu ileri bir tarihe ertelendi.

Ligue 1'de yeni sezon öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin corona virüsü testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı bildirildi.
Bu gelişmenin ardından Ligue 1'de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.

David Silva Real Sociedad'da


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
David Silva'nın yeni takımı belli oldu! David Silva'nın yeni takımı belli oldu!
M.City David Silva'nın heykelini dikecek! M.City David Silva'nın heykelini dikecek!
Barcelona'da Setien dönemi sona erdi Barcelona'da Setien dönemi sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör