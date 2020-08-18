18 Ağustos 2020, Salı
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Ligue 1'de yeni sezon öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin corona virüsü testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı bildirildi.
Ligue 1'de açılış maçına corona virüsü engeli!
Geçen sezonu corona virüsü nedeniyle tamamlanamayan Fransa Lique 1'de açılış mücadelesi içinde erteleme kararı çıktı. Marsilya ile Saint Etiennne arasında oynanacak karşılaşma Marsiya takımından 3 kişinin pozitif çıkması sonucu ileri bir tarihe ertelendi.
Ligue 1'de yeni sezon öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin corona virüsü testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı bildirildi.
Bu gelişmenin ardından Ligue 1'de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.
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