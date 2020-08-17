17 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman!

Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında 'e 8-2'lik farklı bir skorla mağlup olmuş ve maç sonrasında teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Katalan devi, yeni teknik direktörünü buldu.

, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik hezimeti sonrası ile yollarını ayırdı.

Katalan temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam ile anlaştı. (ESPN)

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