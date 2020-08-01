02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Atalanta 0-2 Inter | MAÇ SONUCU

Atalanta - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

Serie A'nın 38. ve son haftasında , deplasmanda 'yı D'Ambrosio ve Young'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı.

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Inter deplasmanda 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 20. dakikada Ashley Young kaydetti.

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