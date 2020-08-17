17 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Igor Tudor Pirlo'nun yardımcısı oldu

Yeni takımı belli oldu! Sürpriz...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

Galatasaray'ın eski hocası Igor , İtalyan basınının haberine göre Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor 'un yeni takımı belli oldu.

Hırvat teknik adam, Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenmesinin ardından Juventus Maurizio Sarri'nin görevine son verilmişti.

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