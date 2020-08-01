01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brescia - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Brescia'da Alfredo Donnarumma ve Dimitri Bisoli bu maçta forma giyemeyecek. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Albin Ekdal ve Bartosz Bereszynski Brescia karşısında oynayamayacak.

BRESCIA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia - Sampdoria maçı 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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