16 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da büyük kriz! Lionel Messi...

Barcelona'da büyük kriz! Lionel Messi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 mağlup olan 'da flaş gelişme yaşanıyor. Katalan ekibinin Arjantili yıldızı Lionel Messi, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine bildirdiği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 yenilen ve tarihi bir hezimete uğrayan 'da sular durulmuyor. Teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibinde, Arjentinli yıldız Lionel Messi'nin de ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, Lionel Messi'nin yönetimle görüştüğünü ve sözleşmesinin sona ereceği 2021'i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.

Bechler, Neymar'ın PSG'ye transferini de ilk duyuran isimdi.

Barcelona'da flaş ayrılık! haberin devamı

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