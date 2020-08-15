15 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Quique Setien dönemi sona erdi

Barcelona'da flaş ayrılık!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

8-2'lik mağlubiyet sonrası Kulübü, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturası da çıktı. Sky Sports'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

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