Cesare Prandelli yeniden takım çalıştırmak istiyor
Bir dönem ülkemiz takımlarından Galatasaray'ın başında bulunan İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, 1 senedir takım çalıştırmadığını ve ve işini özlediğini ifade etti.
Kulübeye geri dönmek istediğini belirten Prandelli, "25 yıl boyunca aralıksız olarak takım çalıştırdım, şu anda tabii ki özledim. Bu benim işim, bu benim tutkum. Ancak kapı kapı dolaşıp iş aramayacağım. Şimdi maçları izliyorum, gözlemliyorum, notlar alıyorum." dedi.
"PROBLEM YURT DIŞINA ÇIKINCA BAŞLADI"
Galatasaray'ı yönetmek için yurt dışına çıktığında problemlerin başladığını söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Kariyerim boyunca hiçbir pişmanlığım yok. Atalanta'nın genç takımında çalışmaya başladım ve oradan Serie A'ya geçtim. Milli Takım'da çalıştım. Problem, yurt dışına çıktığımda başladı. Sanırım bunu daha fazla düşünmeliydim" ifadelerini kullandı.
Cesare Prandelli, son olarak Genoa'nın başında görev aldı ve Haziran 2019'da görevine son verildi.
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