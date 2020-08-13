13 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Zeki Çelik'e flaş talip! Yusuf Yazıcı açıkladı

Zeki Çelik'e flaş talip! Yusuf Yazıcı açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaptığı açıklamada takım arkadaşı Zeki Çelik'e İngiltere ve İtalya'dan talipler olduğunu belirterek "Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta" dedi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, hem kendi geleceği hem de takım arkadaşı Zeki Çelik'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Spor'a konuşan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'e İngiltere ve İtalya'dan teklif geldiğini belirtirken, İtalya'daki takımın Atalanta olduğunu söyledi.

Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Zeki'yi isteyenler var, hem İngiltere'den, hem İtalya'dan. Çok yakın arkadaşım, konuşuyoruz. Transfer olabilir. Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta. Zeki'yi nasipse belki bu yıl, belki öbür sene başka bir takıma veririz. Burak ağabeyi de 36'da başka yere verebiliriz. " ifadesini kullandı.

"BENİM DE HAYALLERİM VAR"
Kendi planları hakkında da konuşan Yusuf, "Tabii ki benim hedefim, Lille'den daha büyük takım varsa, oralara gitmek. Benim de hayallerim var, inşallah gerçekleştireceğim" dedi.

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