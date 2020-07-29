29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU

İnter evinde galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

 A'nın 37. haftasında Inter, evinde 'yi ağırladı. Ev sahibi ekip D'Amborosio ve Martinez'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Inter, 11. dakikada D'Ambrosio'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan mavi-siyahlılar 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Inter net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Inter puanını 79'a yükseltirken, Napoli ise 59 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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