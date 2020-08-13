13 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Matuidi Inter Miami ile anlaştı

Matuidi'nin yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

İtalya Serie A takımlarından ile yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu , MLS ekibi 'ye transfer oldu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından , ile yollarını ayıran 'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

3 YILDA DA ŞAMPİYON OLDU

Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.

Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

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