Matuidi Inter Miami ile anlaştı
İtalya Serie A takımlarından Juventus ile yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
3 YILDA DA ŞAMPİYON OLDU
Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.
Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 8 gol attı.
Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.
✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020
Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1
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