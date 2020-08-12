12 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe Enes Ünal transferini açıkladı

Enes Ünal transferi açıklandı! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

ekiplerinden Getafe, milli futbolcu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki golcü, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu 'ı renklerine bağladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı.

Geçen sezon Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 8 gol attı.

'dan 2015 yılında 'ye olan milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi.

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