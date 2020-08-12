12 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Barcelona'da corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak 'da bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü daha önce yaptığı açıklamada bu oyuncuların Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğunu duyurmuştu ancak Covid-19'a yakalanan isim açıklanmadı.

Öte yandan bu oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Barcelona'da corona virüsü şoku!

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