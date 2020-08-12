12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Real Madrid için flaş iddia! Bu sezon transfer...

İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre Real Madrid bu sezon transfer yapılmayacağını oyuncularına açıkladı. Son gelişmeleri A Spor Dış Haber Editörü Emre Berkmen aktardı. Berkmen, "Corona virüsü salgınının kulüpleri nereye getirdiğini gösteren bir haber" ifadelerini kullandı.
12.08.2020
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