12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Real Madrid için flaş iddia! Bu sezon transfer...
İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre Real Madrid bu sezon transfer yapılmayacağını oyuncularına açıkladı. Son gelişmeleri A Spor Dış Haber Editörü Emre Berkmen aktardı. Berkmen, "Corona virüsü salgınının kulüpleri nereye getirdiğini gösteren bir haber" ifadelerini kullandı.
12.08.2020
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